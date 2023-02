Suspeito é baleado por policial de folga durante tentativa de assalto a empresa provedora de internet em Sumaré

Caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (27). Homem foi socorrido pelo Samu. Tentativa de assalto em empresa de Sumaré

Uma tentativa de assalto a uma empresa provedora de internet terminou com um suspeito baleado na perna em Sumaré (SP) na tarde desta segunda-feira (27).

O crime ocorreu na Rua Ângelo Ongaro. Segundo a Policia Militar, o suspeito entrou sozinho na empresa e, no momento em que anunciou o assalto, um policial de folga que estava no local reagiu e acertou o suspeito com um tiro na perna.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até a última atualização desta reportagem, o hospital para onde ele foi levado e o estado de saúde não foram divulgados.

