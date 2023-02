Suspeito é preso em flagrante durante tentativa de furto em agência da Caixa em Ribeirão Preto

Ação ocorreu na madrugada desta terça-feira (28) na Avenida Dom Pedro I, no Ipiranga. Suspeita é de que criminosos queriam acessar sala com armas e coletes de vigias. Ladrões tentam furtar Caixa Econômica Federal na Avenida Dom Pedro em Ribeirão Preto, SP

Um homem foi preso em flagrante após uma tentativa de furto a uma agência da Caixa Econômica Federal em Ribeirão Preto (SP) na madrugada desta terça-feira (28).

A ação ocorreu na Avenida Dom Pedro I, no Ipiranga, zona norte da cidade, onde criminosos chegaram a abrir um buraco em um muro da unidade.

Ladrões fazem buraco em agência de Caixa em Ribeirão Preto (SP)

A Polícia Militar chegou ao local ainda enquanto os ladrões estavam no local. A suspeita é de que eles queriam acessar uma sala que guarda armas e coletes balísticos dos vigias.

Dois suspeitos fugiram e um acabou preso no local. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e ficou à disposição da Polícia Federal, que enviou uma equipe de perícia.

Até o início da manhã não havia confirmação de que algo tenha sido levado pelos ladrões.

A Caixa informou que coopera com as investigações e que a agência na Avenida Dom Pedro I funciona normalmente nesta terça-feira.

Agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Dom Pedro I, em Ribeirão Preto (SP)

Vito Califano