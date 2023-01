Suspeito é preso em flagrante por tráfico de drogas em Propriá

A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Material apreendido com suspeito de tráfico de drogas em Propriá (SE).

SSP/SE

Um homem suspeito de praticar o crime de tráfico de drogas foi preso em flagrante, no povoado Pantanal, em Propriá, na manhã desta quarta-feira (25). A ação foi realizada pela Polícia Civil, após investigações iniciadas com o recebimento de denúncias anônimas.

De acordo com a PC, o homem guardava em casa, aproximadamente, dois quilos de substância semelhante à maconha. Ele confirmou ser o dono da droga e foi encaminhado à Delegacia Regional de Propriá, onde o caso foi registrado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Vito Califano