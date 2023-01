Suspeito é preso em flagrante por tráfico de drogas na Zona Oeste de Aracaju

A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Polícia Militar de Sergipe; PMSE

SSP/SE/ arquivo

Um homem foi preso em flagrante suspeito de tráfico de drogas na Zona Oeste de Aracaju, no final da noite dessa quarta-feira (25). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, a equipe do Batalhão de Choque (BPChq) fazia rondas próximo ao Terminal Rodoviário Governador José Rollemberg Leite, quando perceberam motociclista em atitude suspeita pela região.

Ao abordar o homem, os policiais encontraram 17 pequenos pacotes contendo substância semelhante à maconha, prontos para serem comercializados.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia Plantonista.

pappa2200