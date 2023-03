Suspeito é preso no aeroporto de Porto Alegre por armazenamento de pornografia infantojuvenil e violência psicológica, diz polícia

Homem de 19 anos estava prestes a embarcar em um voo para o Rio de Janeiro quando foi abordado pelos agentes. Segundo a delegada responsável pela operação, ele já era investigado pelo crime de estupro contra uma menina de 17 anos. Suspeito é preso no aeroporto de Porto Alegre

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante neste sábado (11), no aeroporto internacional de Porto Alegre, suspeito de armazenamento de pornografia infanto-juvenil e violência psicológica. Ele estava prestes a embarcar em um voo com destino ao Rio de Janeiro quando foi abordado pelos agentes.

De acordo com a delegada Marina Dillenburg, o suspeito já era investigado pelo crime de estupro contra uma adolescente de 17 anos. Além de forçar a relação sexual com a jovem, ele a chantageava para que enviasse vídeos íntimos.

”Ele era extremamente manipulador. Ele dizia que ela não poderia mudar nada no corpo ou nas vestimentas e acessórios sem antes falar com ele. Mesmo novo, já apresenta uma postura de violência psicológica, humilhando e constrangendo a vítima”, relata a delegada.

Conforme a polícia, os dois mantinham um relacionamento virtual. Eles começaram a ter contato há cerca de um ano, por meio de uma ferramenta de comunicação para comunidades de jogos online.

Na quarta-feira (8), os dois se encontraram pessoalmente, também no aeroporto, e foram a Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, segundo a delegada. Lá, o homem teria forçado a adolescente a ter relações sexuais com ele.

Após o fato, a vítima retornou para casa com um transporte por aplicativo e registrou a queixa. O homem estava em férias na capital gaúcha e retornaria para o Rio de Janeiro à tarde.

