Suspeito em moto é baleado pela Guarda após perseguição em Campinas

Um homem foi baleado por guardas municipais de Campinas (SP) após perseguição na tarde desta quinta-feira (23). Nome e idade do suspeito não foram informados.

De acordo com a corporação, em patrulhamento pela região da Av. das Amoreiras a equipe verificou o suspeito em moto em alta velocidade e sem respeitar a sinalização. Ele não obedeceu sinal de parada e houve início o acompanhamento.

Em nota, a Guarda informou que o suspeito “levava a mão à cintura a todo momento” e que na passarela da Anhanguera, a equipe “notou que o indivíduo colocou a mão em uma arma na cintura”.

Segundo a corporação, neste momento foi efetuado um disparo, que atingiu o suspeito na altura da lombar. O local fica próximo da passarela do Campinas Shopping, no bairro São Bernardo.

Após o disparo, a equipe da Guarda Municipal teria verificado que em vez de arma ele carregava um simulacro.

O Samu foi acionado e o suspeito encaminhado ao Hospital Mário Gatti, onde encontra-se em estado estável, sem risco de morte.

A Polícia Militar foi acionada para prestar apoio a ocorrência. O caso ainda será apresentado na Polícia Civil. A perícia foi acionada ao local.

