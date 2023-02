Suspeito envia áudio comemorando após matar casal de namorados: ‘Pegou bonitão, só na cabeça’

Imagens também mostram Victor Iury Gomes comprando bebida alcoólica momentos antes de ser assassinado. Ele e a namorada moravam em Cristalândia e viajaram até Palmas acreditando que participariam de uma festa, na noite de Natal. Suspeito fingiu ser amigo da vítima e matou na noite de Natal

O suspeito de matar o casal de namorados Luana Soares Azevedo Rocha e Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag, enviou um áudio comemorando, horas após cometer o assassinato, em Palmas. Na mensagem, Alexsander Marcial Pinto diz: “Tá ligado, meu padrin? Tá ligado que eu sou zica? Papai pegou foi bonitão. Só na cabeça”.

As vítimas moravam em Cristalândia e viajaram para Palmas no dia 24 de dezembro acreditando que participariam de uma festa de Natal, mas caíram em uma emboscada. Os corpos foram encontrados na madrugada do dia 25 em uma estrada vicinal, às margens da TO-030, que liga Taquaralto ao Distrito de Taquaruçu.

Luana e Victor foram assassinados a tiros na noite de Natal, em Palmas

O suspeito foi preso nesta quinta-feira (2), durante uma operação da Polícia Civil, no distrito de Luzimangues. Segundo a polícia, ele seria amigo do casal. Alxsander buscou as vítimas na rodoviária de Palmas, levou-as para um hotel e depois para uma festa. Em seguida, cometeu o crime.

De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Eduardo Menezes, o crime foi motivado por uma richa entre facções. As investigações apontaram que Victor teria tentado matar o membro de um grupo rival em Cristalândia.

Veja abaixo a linha do tempo do crime.

Suspeito comemora após matar casal de namorados: ‘Pegou bonitão, só na cabeça’

Linha do tempo do crime

Imagens mostram Victor comprar bebida alcoólica momentos antes de ser assassinado, juntamente com a namorada, em Palmas

Eram 20h26 de 24 de dezembro, quando Luana pagou a diária de um hotel em Palmas. O valor pago foi R$ 129. Minutos depois, às 20h37, imagens do circuito interno mostraram o namorado dela, Victor, entrando em uma conveniência. Ele foi até a geladeira e pegou uma caixa de cerveja em lata.

Na sequência, se dirigiu até o caixa e pagou R$ 98. Todas as despesas da noite foram debitadas no cartão da mãe de Victor.

Às 20h37, a mãe de Luana enviou uma mensagem, através de um aplicativo, perguntando onde a filha estava e “com que tipo de gente”.

Luana confirmou que estava em Palmas e desconversou ao dizer que estava “na casa do primo do boy”, o namorado. Durante o tempo em que estiveram em Palmas, na noite de Natal, os dois pegaram carona com Alexsandro, considerado um amigo, em um carro branco.

A polícia disse que as vítimas tinham vindo para participar de uma confraternização e, por isso, compraram até as bebidas.

Imagens mostram Victor dentro do carro do suspeito de cometer o assassinato

Outras imagens mostraram o suspeito levando o jovem casal para o local do crime, na TO-030. Momentos depois, o veículo passou no outro sentido da rodovia, sem as vítimas. Os corpos de Luana e Victor foram encontrados por volta de 0h30.

A polícia descobriu a dinâmica do assassinato após encontrar uma chave de hotel na bolsa usada por Luana. A chave norteou o início das investigações.

“A vítima masculina, enquanto membro de uma facção criminosa teria tentando matar o membro de uma facção rival na cidade de Cristalândia. A estratégia adotada pela facção criminosa foi no sentido de recrutar uma pessoa próxima ao casal para fazer uma espécie de emboscada, de isca”, relatou o delegado.

Vittorio Rienzo