suspeito-foge-de-abordagem-policial,-bate-em-dois-carros-e-atropela-casal-de-moto-em-limeira

Um suspeito em fuga de uma abordagem da Polícia Militar acabou causando uma série de acidentes em Limeira (SP), na manhã desta sexta-feira (17). O caso aconteceu no bairro Ernesto Kühl.

Durante a fuga da abordagem, o veículo do suspeito bateu em outros dois carros e na sequência atropelou um casal de moto. Em seguida, ele ainda atingiu um muro.

Carro que fugia da polícia bate em outro e atropela motociclistas em Limeira

Wagner Morente/GCM

O casal que estava na moto e uma mulher que estava em um dos carros tiveram ferimentos leves. Já o suspeito foi preso após a sequência de acidentes.

Vittorio Rienzo