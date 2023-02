Suspeito levou casal de namorados para hotel e depois para festa de Natal antes de matar vítimas em Palmas

Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo foram assassinados a tiros, na noite de Natal. Polícia Civil prendeu suspeito do duplo homicídio e esclareceu dinâmica do crime. Suspeito de matar casal na noite de Natal é preso

O homem preso, suspeito de matar um casal de namorados em Palmas, na noite do Natal passado, levou as vítimas para um hotel e depois para uma festa antes de assassiná-las. Victor Iury Gomes de Almeida Sabbag e Luana Soares Azevedo moravam em Cristalândia e desembarcaram na rodoviária da capital no dia 24 de dezembro acreditando que participariam de um evento.

Os corpos foram encontrados na madrugada do dia 25 em uma estrada vicinal, às margens da TO-030, que liga Taquaralto ao Distrito de Taquaruçu. As vítimas tinham várias marcas de tiros pelo corpo.

Um dos suspeitos foi preso na manhã desta quinta-feira (2) no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional. Após a captura, a polícia também deu detalhes sobre a dinâmica do duplo homicídio.

De acordo com o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Eduardo Menezes, o crime foi motivado por uma richa entre facções. As investigações apontaram que Victor teria tentado matar o membro de um grupo rival em Cristalândia. O nome do suspeito preso não foi divulgado e por isso o g1 não localizou a defesa.

Carro usado pelo suspeito no dia do crime

Da festa para a morte

Os investigadores descobriram que Luana e Victor saíram da cidade de Cristalândia, município onde moravam, na tarde do dia 24 de dezembro, e chegaram a Palmas por volta das 20h.

De acordo com o delegado Eduardo Menezes, Victor comercializava drogas na cidade de Cristalândia e era abastecido por traficantes de Palmas. Durante esse processo de abastecimento, ele acabou acumulando dívidas com fornecedores palmenses.

“Valendo-se da proximidade gerada pela ‘relação comercial’, os traficantes convidaram Victor para uma festa na capital. Ao aceitar o convite, Victor, na verdade, estava sendo atraído para uma emboscada que culminaria na sua morte e na de sua namorada”, explicou o delegado.

Jovem foi encontrada morta em Palmas, com várias marcas de tiros pelo corpo

As investigações apontam que o suspeito preso ficou responsável por buscar as vítimas na rodoviária e levá-las a um hotel, onde ficariam hospedadas. Em frente ao estabelecimento, o criminoso até gravou um vídeo de Victor para mostrar aos demais membros da facção que a vítima já estava em seu poder.

“Em tom bastante amistoso, o suspeito informa estar em frente ao hotel, em seguida, brinca com Victor, que sem imaginar o que iria ocorrer, retribui a brincadeira com risos”, contou o delegado Eduardo.

Para que Victor e Luana acreditassem que iriam a uma festa, o suspeito levou as vítimas a uma distribuidora de bebidas da cidade para que elas comprassem uma caixa de cerveja. Após a compra, o casal chegou a ir à festa e ficou no local por pouco tempo. Em seguida, as vítimas foram atraídas para a emboscada e foram mortas com vários tiros na cabeça.

“A passagem do veículo com as vítimas foi flagrada por câmeras próximas ao local do crime e logo depois este mesmo veículo foi localizado na casa do homem que gravou o vídeo e que teve a voz reconhecida por outras pessoas”, explicou o delegado.

A polícia acredita que o suspeito do crime era da mesma facção criminosa de Victor, caso contrário, ele não aceitaria o convite para ir à confraternização.

A polícia descobriu a dinâmica do assassinato após encontrar uma chave de hotel na bolsa usada por Luana. A chave norteou o início das investigações.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

