Suspeito que se passou por mulher para matar homem é preso pela polícia em Porto Velho

Suspeito se passou por mulher nas redes sociais para se aproximar da vítima por causa de uma dívida de R$ 16 mil. Suspeito foi preso nesta quarta-feira (8) e confessou o crime em Porto Velho

Um homem de 33 anos foi preso nesta quarta-feira (8), pela Polícia Civil, suspeito de ter armado uma emboscada para matar Éberte Taborda de Souza no Parque da Cidade, em Porto Velho.

O crime ocorreu no dia 10 de janeiro deste ano. Segundo descobriu a investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios, o suspeito se passou por mulher nas redes sociais para se aproximar da vítima.

Após conversar com o perfil da suposta mulher, Éder, de 31 anos, aceitou marcar um encontro para conhecê-la perto do Parque da Cidade, na zona norte da capital.

Segundo a Polícia Civil, quando Éder chegou ao local foi surpreendido pelo suspeito, armado com uma pistola 9 mm. Éder foi então morto com dois tiros.

Os investigadores descobriram o envolvimento do homem na morte de Éder e nesta quarta-feira cumpriu o mandado de prisão, autorizado pela Justiça. Em depoimento, o suspeito confessou o homicídio e diz ter matado Éder por conta de uma dívida de R$ 16 mil.

Após ser ouvido na 2ª Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra a Vida (DERCCV), o investigado foi levado para um presídio da capital.

