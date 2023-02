Suspeitos de aplicar golpes de mais de R$ 36 mil contra idosos no Oeste Paulista são identificados pela Polícia Civil

Crimes foram cometidos em Junqueirópolis (SP) e Presidente Prudente (SP) no ano de 2022. Dois homens, suspeitos de terem aplicado golpes de estelionato de até R$ 36 mil contra idosos, foram identificados nesta sexta-feira (17)

Dois homens, de 32 e 40 anos, suspeitos de terem praticado crime de estelionato contra idosos em Junqueirópolis (SP) e Presidente Prudente (SP), foram identificados pela Polícia Civil nesta sexta-feira (17). Um dos golpes prejudicou uma vítima, de 72 anos, em mais de R$ 36 mil.

O registro de Junqueirópolis foi feito em setembro de 2022, quando uma idosa foi abordada pelo rapaz, de 32 anos, em um banco. Na ocasião, ele ofereceu ajuda para a realização das transações financeiras.

Durante a conversa, simulando que realizava a operação bancária, o suspeito pediu o cartão e a senha da mulher. Após deixar o banco, ela percebeu que o rapaz havia feito várias transações em sua conta, totalizando um prejuízo de mais de R$ 36 mil.

O delegado Eliandro Renato dos Santos informou ao g1 que este tipo de golpe já estava sendo praticado na região de Presidente Prudente (SP).

“Foram praticados inúmeros golpes na região do Oeste Paulista por uma quadrilha. Na nossa região, identificamos dois homens que praticaram os golpes. Ambos foram identificados e ambos estão presos. Eles foram presos em uma operação da delegacia de Cotia [SP]. Eles estão recolhidos no Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra [SP]”, explicou.

Pelo fato dos envolvidos já estarem presos, Santos disse que, neste caso, “cada crime é um crime autônomo, de modo que, se foram condenados, as penas se somam. Além desse crime de estelionato, que eles respondem em Junqueirópolis e em Presidente Prudente, foram identificados outros indivíduos em Cotia e, lá, eles também vão responder por estelionato e associação criminosa”.

O golpe realizado em Presidente Prudente, ainda de acordo com o delegado, foi semelhante ao feito em Junqueirópolis, mas o valor desviado não foi informado à reportagem.

Sobre o ressarcimento dos valores às vítimas, o delegado disse que essa etapa “depende do processo”.

“Vai ser feito um julgamento, eventualmente eles podem ser condenados a ressarcir. As vítimas podem contratar advogado para eventualmente conseguir arrestar algum patrimônio destes indivíduos”, finalizou ao g1.

Sobre o andamento das investigações, a Polícia Civil informou que os trabalhos terão continuidade visando identificar outros possíveis integrantes da quadrilha.

Orientações

A Polícia Civil alerta para que as pessoas não aceitem auxílio de estranhos em operações bancárias.

O procedimento correto é confirmar se a pessoa que oferece ajuda, é, de fato, funcionário da instituição financeira.

Os cuidados também são válidos para as transações financeiras com uso de aplicativos de celular.

