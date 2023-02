Operações para combater as agressões contra mulheres são realizadas desde janeiro pela Deam, na capital. Suspeitos de cometer violência doméstica são presos em posse de armas de fogo em Porto Velho

Deam-PVH/Divulgação

O principal objetivo das atividades realizadas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) em Porto Velho, é o combate a violência doméstica contra a mulher. As ações da especializada estão alinhadas ao Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio.

LEIA TAMBÉM: Rondônia registra mais de 200 casos de importunação sexual por ano

Janeiro: operação Hipácia

A primeira operação feita pela Deam de Porto Velho, alinhada ao Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, aconteceu durante o mês de janeiro. Duas armas de fogo, sob a posse de suspeitos de agredirem mulheres foram apreendidas. Eles receberam voz de prisão decorrente dos cumprimentos de mandados de prisão preventiva que são expedidos pelo Juizado de Violência Doméstica.

A escolha do nome da operação, faz referência à Hipácia, filósofa, matemática e diretora do Museu de Alexandria no Egito, que em março de 415 foi brutalmente assassinada e depois esquartejada por ser uma mulher que se destacou profissionalmente em um meio predominantemente masculino.

Fevereiro: Operação Joana d’Arc

Suspeitos de cometer violência doméstica são presos em posse de armas de fogo em Porto Velho

Deam-PVH/Divulgação

O segundo mês do ano ainda está na sua segunda semana e dois suspeitos foram presos pela Deam durante a operação Joana d’Arc. A operação continua para investigar outros casos de violência doméstica contra a mulher.

A operação leva o nome de Joana d’Arc, que foi uma comandante de tropas durante a Guerra dos Cem Anos e no ano de 1431 foi brutalmente assassinada e condenada à morte na fogueira.

Denúncias

Denúncias podem ser realizadas no Estado de Rondônia através dos canais:

Disque 197 da Polícia Civil (inclusive de forma anônima);

Pela internet, no site http://delegaciavirtual.pc.ro.gov.br/;

Em qualquer unidade das UNISPs e nas DEAMs.

A responsável pela Deam na capital, Amanda Levy, destaca a importância de entender o crime que engloba a violência contra a mulher.

“Toda e qualquer violência contra a mulher é objeto de repúdio perante à sociedade e estão criminalizadas no Ordenamento Jurídico pátrio, sendo destaque a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha. Seguiremos no combate desse crime que acaba com as vítimas e toda uma família”.

Vittorio Rienzo