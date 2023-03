Suspeitos de envolvimento com o tráfico saltam de carro em movimento durante abordagem da PM em Resende

Caso aconteceu no bairro Novo Surubi. Segundo a PM, eles tentaram fugir e se desfazer de sacolas com drogas e arma; ambos foram alcançados e acabaram presos. Material apreendido pela Polícia Militar, em Resende

Divulgação/Polícia Militar

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas saltaram de um carro em movimento para tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar na noite de quarta-feira (29) em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Um, no bairro Novo Surubi.

De acordo com a PM, um veículo, com um motorista e dois ocupantes, acelerou logo após que passou pelas viaturas. Imediatamente, os policiais começaram a perseguição e, durante o trajeto, a dupla pulou do automóvel.

Quando desceram, eles tentaram fugir e se desfazer de duas sacolas, mas foram alcançados pelos agentes. Dentro das bolsas foram encontrados um revólver, 16 munições, cerca de 557 trouxinhas de maconha, 70 cápsulas de cocaína, um celular e uma carteira com dois cartões de débito.

O veículo em que estavam seguiu viagem e não foi localizado. Já a dupla foi presa e levada para a delegacia de Resende, onde o caso foi registrado.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa