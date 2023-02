Suspeitos de espancar e torturar pm aposentado morrem em confronto com a polícia em Nossa Senhora do Socorro

De acordo com o delegado Alison Lial, os três suspeitos fizeram parte do crime cometido por cinco homens. Polícia Militar e Civil de Sergipe

Três homens suspeitos de espancar e torturar o policial militar aposentado, João Pereira da Costa, de 63 anos, morreram em confronto com policiais civis e militares, na tarde desta terça-feira (7). João Pereira, que estava hospitalizado, faleceu em decorrência dos ferimentos.

De acordo com o delegado Alison Lial, os três suspeitos fizeram parte do crime cometido por cinco homens que moravam no loteamento Santa Terezinha, em Nossa Senhora do Socorro.”O crime foi praticado com requintes de crueldade e sobrepujando a honra da vítima”, disse.

As investigações continuam sendo conduzidas pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope). Informações e denúncias podem ser repassadas ao Disque-Denúncia no telefone 181.

O crime

No último sábado (4), o policial militar aposentado foi encontrado com sinais de espancamento na cabeça, em seu sítio, localizado na Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro. Objetos como documentos e celular haviam desaparecido.

