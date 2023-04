Suspeitos de estupro contra duas crianças são presos em Neópolis

As informações foram confirmadas pelo delegado Luis Accioly. Polícia Civil de Sergipe

Leonardo Barreto

Dois homens suspeitos de estupro contra duas crianças, no município de Neópolis, foram presos nesta quarta-feira (29), pela Polícia Civil.

O crime ocorreu no dia 15 de novembro do ano passado, quando as vítimas foram visitar o tio na zona rural de Neópolis. Na volta para casa, os suspeitos abordaram as vítimas, levando-as para uma casa abandonada e cometendo o crime.

Segundo a polícia, contra os homens são atribuídos crimes como roubos a chácaras e homicídios na região do Baixo São Francisco. Um deles usa tornozeleira eletrônica.

A polícia informou que as vítimas teriam reconhecido os dois suspeitos. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia na investigação sobre o caso, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

Ufficio Stampa