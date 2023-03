O corpo da vítima foi encontrado com cerca de sete golpes de terçado na altura do rosto. O corpo também estava parcialmente queimado. Suspeitos de executar socioeducador da Sejus são presos em operação da Polícia Civil em Porto Velho

PC-RO/Reprodução

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a Operação Artrox em decorrência das investigações do caso Otacílio Ramos, o socioeducador que foi encontrado morto em Porto Velho em fevereiro deste ano.

Foram expedidos quatro mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. Em imagens feitas pela polícia durante o cumprimento dos mandados é possível ver que filhotes de cachorros se deitam no chão junto com o dono imobilizado.

Segundo as investigações, pelo menos seis pessoas estão diretamente envolvidas no crime. Sendo que uma delas foi morta durante um confronto com a polícia.

O corpo de Otacílio foi encontrado no dia 13 de fevereiro no bairro Ulisses Guimarães, com cerca de sete golpes de terçado na altura do rosto. O corpo da vítima estava parcialmente queimado.

Há duas hipóteses estudadas como motivações para o crime, segundo a 1ª Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida (DERCCV).

“A primeira em razão da profissão de Otacílio, socioeducador da Secretaria de Estado da Justiça do Estado de Rondônia (Sejus). A segunda linha de investigação seria de uma situação de caráter pessoal, passional, por traição”, informou a polícia.

O caso segue em investigação após as prisões dos suspeitos para tentar esclarecer o motivo real do crime.

Durante a manhã desta terça, cerca de 80 policiais civis participaram da operação. O nome da ação Atrox, vem do Latim e quer dizer “feroz, cruel, selvagem”. Uma referência a forma como a vítima foi executada.

Vittorio Rienzo