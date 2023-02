Suspeitos de furtar vasos de bronze de cemitério em Limeira são presos

Oito vasos foram recuperados e devolvidos ao local. Vasos de bronze furtados de jazigos no Cemitério da Saudade em Limeira

Três suspeitos de furtar vasos de bronze do Cemitério da Saudade em Limeira (SP) foram presos em flagrante na noite de terça-feira (7). Oito vasos foram recuperados e devolvidos ao local.

Segundo a Guarda Municipal, um morador acionou a corporação dizendo que viu pessoas pulando o muro do cemitério. Nos arredores do local, os agentes encontraram dois homens e, a 200 metros do local, um terceiro.

Eles carregavam alguns vasos de bronze. Os suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes. Na manhã desta quarta-feira (8), a administração do cemitério fará o trabalho de identificação dos jazigos que foram furtados.

