Suspeitos de homicídio e de dar seis tiros em homem dentro de casa são presos em Araguaína

Polícia Civil segue investigando as motivações do caso. Crimes aconteceram em janeiro deste ano. Polícia Civil prendeu os suspeitos nesta terça-feira

Divulgação/DICOM SSP-TO

Dois homens foram presos na manhã desta terça-feira (14) em Araguaína, no norte do estado. Os suspeitos eram investigados por homicídio e tentativa de homicídio. Os crimes aconteceram em janeiro deste ano.

O homem de 30 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O outro, de 37 anos, foi detido a partir do mandado de prisão preventiva.

Um dos crimes foi no dia 9 de janeiro. De acordo com a Polícia Civil, uma casa no setor Lago Sul IV foi invadida e o suspeito teria dado seis tiros no morador. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Araguaína e sobreviveu.

No outro dia, outra casa foi invadida. Desta vez, o suspeito deu um único tiro na cabeça da vítima, que morreu na hora.

As investigações apontaram que os dois crimes tinham relação um com o outro. Além disso, os suspeitos moram no mesmo bairro onde aconteceram os crimes. A Polícia ainda apreendeu duas armas, duas motos, dois carregadores, entre outros itens.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias dos crimes. Os suspeitos foram encaminhados à unidade penal de Araguaína.

