Suspeitos de integrar quadrilha do PIX são presos em Itaquaquecetuba

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes prendeu nesta quinta-feira (9), dois suspeitos de integrar uma quadrilha que sequestrou uma mulher e fez transferências por PIX. O crime aconteceu no Mogi Moderno em novembro do ano passado. Além dos suspeitos presos, a polícia procura um terceiro envolvido no crime. A operação para prender os suspeitos que são de Itaquaquecetuba envolveu 20 policiais.

De acordo com o delegado Francisco Del Poente, o crime aconteceu no dia 14 de novembro. O delegado detalha que os suspeitos vieram para Mogi das Cruzes e no bairro do Mogi Moderno viram uma mulher dentro de um carro estacionado que usava o celular. Del Poente afirma que os suspeitos entraram no carro da vítima e a levaram para Itaquaquecetuba. “De lá, abriu-se uma negociação, era um sequestro em andamento, passaram a exigir da família um pagamento de resgate virou todo aquele drama, um sofrimento para todos até que eles conseguiram obter um dinheiro.”

O delegado destacou que os suspeitos ficaram com o celular e o carro da mulher. E depois que receberam o valor, a vítima foi liberada no início da madrugada.”Nossas investigações prosseguiram porque a vítima não deixou de fazer o registro policial. A partir daí fomos investigando. E hoje conseguimos capturar dos três envolvidos, dois e recuperar celulares produtos de roubo e a arma empregada no crime.”

O delegado orienta que as pessoas ao andar na rua não usem ostensivamente o celular e evitem o uso do cartão. “Hoje é muito difícil porque o nosso dinheiro são todos através do cartão. Mas é cautela natural para todos. Qualquer fato que seja criminosos use o portal da Polícia Civil ou vá até unidade policial perto de seu casa.”

