Suspeitos de matarem morador de rua durante noite violenta em Palmas são ouvidos na delegacia

Eles teriam sido localizados durante a manhã desta quinta-feira (23) em Porto Nacional. O depoimento acontece na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa

Sarah Bonini/TV Anhanguera

Suspeitos de matarem um morador de rua na capital foram localizados nesta quinta-feira (23) e estão na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Palmas. Até as 16h30 eles ainda estavam sendo ouvidos pelo delegado. Segundo informações preliminares eles também são moradores de rua e foram localizados em Porto Nacional, cidade a cerca de 60 km da capital.

O g1 solicitou informações para Secretaria de Segurança Pública e aguarda mais detalhes.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A morte aconteceu na noite entre o 16 e 17 de fevereiro em que dois moradores de rua foram mortos na Avenida JK. Ainda não há informações sobre qual destas morte é atribuída aos suspeitos que estão sendo ouvidos.

Relembre os casos

Um morador de rua de 42 anos foi assassinado com golpes de cabo de vassoura. Os suspeitos teriam acordado a vítima, que dormia abraçado a uma mulher, e agredido com o cabo de vassoura. O vídeo de um câmera de segurança do local registra o momento em que o crime acontece. Pelas imagens é possível ver que a vítima é arrastada e agredida com um cabo de vassoura.

Depois do crime a dupla deixa o homem no chão e vai embora andando. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Na mesma noite, outro morador de rua foi estrangulado ao lado de um ponto de ônibus na 108 norte. O homem, de aproximadamente 30 anos, não tinha documentos nem foi identificado.

LEIA TAMBÉM

Polícia identificou suspeitos de três dos quatro homicídios registrados nas últimas 12 horas, diz delegado

Morador de rua foi puxado pelas pernas e morto com cabo de vassoura no centro de Palmas

Vídeo flagra momento em que morador de rua é arrastado por dois homens e morto com cabo de vassoura

Segundo morador de rua morto em Palmas foi estrangulado ao lado de ponto de ônibus

Palmas tem noite violenta com quatro assassinatos e uma tentativa de homicídio

Só neste ano, o estado registrou 76 homicídios, sendo 48 em janeiro e 28 em fevereiro. Desses, a maioria, 32, foram em Palmas, seguida por Lagoa da Confusão e Araguaína. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla