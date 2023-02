Suspeitos de romper tubulação de água, bloquear BR-364 e participar de atos antidemocráticos são alvos de operação da PF em RO

Operação acontece em Ariquemes, Vilhena, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Buritis e Cujubim. Mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta manhã. Polícia Federal, em Porto Velho, Rondônia

Jheniffer Núbia/ g1

A Polícia Federal (PF) cumpre 10 mandados de busca e apreensão durante operação iniciada na manhã desta terça-feira (14) em seis cidades de Rondônia. Os alvos são pessoas responsáveis pelas ações criminosas de vandalismo após as Eleições de 2022.

Durante a operação chamada de Blackfire, que acontece em Ariquemes, Vilhena, Ouro Preto do Oeste, Jaru, Buritis e Cujubim, os federais apreenderam cinco armas de fogo e também realizaram uma prisão em flagrante.

Armas foram apreendidas durante a operação

PF/Divulgação

De acordo com a PF, as investigações tem o objetivo de identificar as diversas lideranças dos bloqueios realizados na BR-364, em Ariquemes e também os possíveis autores do rompimento de tubulação da concessionária de água do município, que deixou seis bairros desabastecidos. Além de incêndios em veículos.

Segundo a PF os investigados podem responder pelos crimes, de acordo com sua participação, de:

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de estado;

dano qualificado;

incitação ao crime;

atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública e;

associação criminosa.

As penas somadas podem chegar a 31 anos de prisão.

Fazem parte do grupo investigado, bolsonaristas contrários ao resultado das urnas – sendo que as Eleições de 2022 registraram o desejo da maioria dos brasileiros e não tiveram caso de fraude detectada, inclusive pelas Forças Armadas.

Vidas prejudicadas pelas ações antidemocráticas

No ano passado, durante os atos antidemocráticos, o g1 conversou com uma grávida, que ficou mais de 8h, sem comida e com a água quase no fim, dentro de um ônibus na espera da liberação da BR-364. A mulher relatou que temia pela vida do seu bebê.

Outra história que ganhou repercussão foi de uma outra mulher que, por conta dos bloqueios ilegais, não conseguiu chegar a tempo de ver a mãe doente ainda com vida. À época, ela gravou um vídeo e publicou nas redes sociais, onde relatava a dor do luto (veja vídeo abaixo).

Mulher não consegue se despedir da mãe por causa de bloqueios em Rondônia

Blackfire

O nome da Operação Blackfire, se traduzida para o português se chama “fogo negro”, e faz referência ao fato dos criminosos terem incendiado pneus nas imediações da BR-364 para impedir o fluxo de veículos.

