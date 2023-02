Suspeitos de roubar e manter família em cárcere por mais de 8h são presos em RO

Crime de sequestro teve início na terça-feira (14), em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho. A quadrilha, conforme a Polícia Civil, é composta por oito integrantes, porém três foram presos. Três homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes em Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho. Momentos antes, os criminosos haviam feito uma família refém por cerca de 8h. A ação da polícia aconteceu na última quarta-feira (15).

Suspeitos de roubo mediante sequestro no distrito de Vista Alegre do Abunã

PC Rondônia/ divulgação

De acordo com a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Extrema e em conjunto com a Polícia Militar, na tarde de quarta-feira (15), foram iniciadas as diligências em busca dos suspeitos de manterem uma família refém por mais de 8h. Os criminosos também haviam roubado os pertences das vítimas.

O crime de sequestro teve início na noite de terça-feira (14). Enquanto mantinham a família detida, os criminosos obrigaram uma das vítimas a fazer a transferências de valores por meio de Pix. Em seguida, eles roubaram a caminhonete S-10, televisores, entre outros objetos da casa da família. Conforme as vítimas, o grupo era composto por oito suspeitos.

Diante das informações colhidas e das buscas realizadas, foi possível prender três dos autores em flagrante delito, recuperar os objetos e apreender as armas utilizadas no crime. As investigações continuam com o objetivo de identificar os demais envolvidos na ação criminosa.

valipomponi