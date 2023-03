Suspeitos de roubar e sequestrar morador de Itaquaquecetuba são procurados pela polícia

Crime foi na sexta-feira e dois suspeitos já foram presos. Polícia procura suspeitos de roubo e sequestro em Itaquaquecetuba

A polícia procura por mais cinco suspeitos de participarem de um roubo seguido de sequestro em Itaquaquecetuba. A ocorrência foi na sexta-feira (10), no Jardim Odete II.

A polícia informou que a vítima teve a casa invadida durante a madrugada por sete pessoas. Depois, ela foi levada para um cativeiro no mesmo bairro. Segundo a polícia, o objetivo dos criminosos era realizar transferências bancárias.

A vítima foi libertada depois que a polícia chegou ao local e os suspeitos fugiram. Duas pessoas foram presas poucas horas depois em um conjunto habitacional. Elas estavam com vários objetos da vítima. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia pode ligar no 181, e não precisa se identificar.

