suspeitos-de-roubo-morrem-em-troca-de-tiros-com-a-pm-em-comunidade-de-piracicaba

Segundo a corporação, os homens roubaram um veículo e quando foram abordados atiraram contra os policiais, que revidaram. Os três foram atingidos e morreram no local. Ônibus é incendiado após abordagem policial em Piracicaba

Três homens morreram após troca de tiros com o Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), em Piracicaba (SP), na noite deste domingo (5). Segundo a corporação, eles são suspeitos de terem roubado um carro minutos antes do confronto.

O caso aconteceu na comunidade Canta Galo. Os policiais encontraram os homens dentro do veículo roubado por volta de 22h45, em uma viela da comunidade. Segundo os agentes, os três estavam armados e atiraram contra a equipe, que desembarcou e revidou.

Os três homens foram atingidos por tiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local, pouco depois.

Conforme a equipe do Baep, durante a ocorrência os policiais foram hostilizados por moradores das imediações. Na madrugada desta segunda-feira (6), um ônibus foi incendiado no bairro.

A vítima do roubo do veículo reconheceu os três homens como os que praticaram o roubo e informou que eles foram agressivos durante o crime. As armas encontradas com eles foram apreendidas, assim como as dos policiais militares envolvidos na ação.

O caso foi apresentado no Plantão Policial e registrado como morte em decorrência de intervenção policial. A polícia também está com imagens de câmeras de segurança que mostram o momento do roubo do veículo e vai investigar o caso.

Ônibus incendiado

Em nota, a Tupi, empresa que opera o transporte público de Piracicaba, informou que por volta de 00h50 um ônibus da linha 332 – Nova Horizonte encerrava a última viagem quando foi abordado pro criminosos na Avenida Antônio Mendes de Barros Filho.

“O motorista foi compelido a parar o veículo e em seguida os criminosos atearam fogo no veículo para provocar o incêndio. Não houve vítimas.”

A empresa informou que recolheu o ônibus e as linhas da região circulam normalmente. Apenas a linha 801 – São Jorge (via praça Takaki) está operando com desvio até a rotatória do Jaraguá.

“A Tupi Transporte lamenta o fato que causa prejuízos a toda população piracicabana.”

