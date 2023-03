Suspeitos de série de crimes são presos com mais de 20 ovos de Páscoa e roupas furtadas

Polícia Civil investigava o grupo após uma sequência de furtos aos comércios em Tremembé (SP). Além da mercadoria, os policias também apreenderam quatro tijolos de crack. Foram apreendidos 23 ovos de Páscoa

Dois homens de 24 e 58 anos e uma mulher de 26 foram presos na manhã desta sexta-feira (3) após furtarem 23 ovos de Páscoa e roupas de comércios de Tremembé (SP). O trio já estava sendo investigado por uma série de furtos na cidade.

De acordo com a Polícia Civil , inicialmente duas pessoas foram presas em flagrante – o homem de 58 anos e a mulher de 26. Funcionários de uma loja do centro da cidade desconfiaram da movimentação da dupla e acionaram a polícia logo após os suspeitos saírem do estabelecimento.

Os policiais fizeram buscas e encontraram a dupla em um carro. No veículo foram apreendidos vários ovos de Páscoa e roupas que haviam sido furtadas da loja.

A dupla, que teria assumido a autoria do crime, já estava sendo investigada por outros furtos na cidade. Os policiais seguiram fazendo buscas nos endereços indicados na investigação e chegaram ao terceiro suspeito. Na casa onde ele estava a polícia apreendeu mais ovos de Páscoa e quatro tabletes de crack.

Ao todo, a polícia apreendeu 23 ovos de Páscoa, roupas e fios de cobre, além de uma moto e um carro. Todos os itens apreendidos teriam sido furtados pelo trio.

Os três foram presos e seguem a disposição da Justiça. A Polícia Civil ainda informou que segue investigando a participação do trio e de outros suspeitos em furtos na cidade.

