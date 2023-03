Suspeitos de vandalizar Secretaria de Educação de Santa Isabel são presos, diz Prefeitura

Segundo Prefeitura, três homens foram presos pela Polícia Civil após análise das câmeras de monitoramento. Secretaria teve a fachada incendiada durante a madrugada de sexta-feira. Fogo atingiu fachada da Secretaria de Educação de Santa Isabel

Prefeitura de Santa Isabel/Divulgação

Três homens foram presos em Santa Isabel por serem suspeitos de vandalizar a Secretaria Municipal de Educação . A informação é da Prefeitura de Santa Isabel. Vândalos atearam fogo na fachada do prédio da secretaria que fica na Praça Fernando Lopes na madrugada desta sexta-feira (10).

Câmeras de segurança registraram toda a ação. De acordo com a Prefeitura, as imagens foram analisadas e permitiram a identificação dos suspeitos. Ainda segundo a Prefeitura, depois de diligências a Polícia Civil prendeu os suspeitos que estavam na cidade.

A Prefeitura informou também que os prejuízos do incêndio estão concentrados na estrutura do prédio com danos na pintura, piso, paredes e lâmpadas. Outro dano ocorreu nas mesas, cadeiras e objetos de exposição das artesãs locais.

Portão e objetos também ficaram danificados com incêndio

Prefeitura de Santa Isabel/Divulgação

valipomponi