Suspeitos fogem da polícia e invadem casa no Bairro Siqueira Campos em Aracaju

Segundo a polícia, um homem foi preso. Suspeito invadiu uma casa no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju (SE)

Na tarde desta terça-feira (24), a Policia Militar localizou suspeitos de tráfico drogas em uma vila, na Avenida São Paulo, Bairro Siqueira Campos, Zona Oeste de Aracaju.

Eles fugiram pelos fundos de casas vizinhas, um deles foi baleado e morreu no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) , outro foi preso na vila e um terceiro suspeito invadiu uma casa na Rua Bahia, onde foi localizado e preso.

De acordo com a polícia, na vila, uma casa funciona como ponto de venda de drogas. Os militares encontraram entorpecentes no local, mas ainda não divulgaram a quantidade.

Droga é apreendida durante operação policial em Aracaju

Vila, onde segundo a PM, funciona um ponto de venda de drogas em Aracaju (SE).

A Operação é do Comando do Policiamento Especial conta com policiais da Rádio Patrulha e do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), que conseguiram localizar os suspeitos, com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Quem tiver informações que possam contribuir com o trabalho da polícia para localizar os outros homens deve ligar para o Disque-Denúncia, pelo número 181.

Suspeito é preso durante operação policial no Bairro Siqueira Campos em Aracaju

