suspeitos-invadem-escola,-roubam-arma-e-atiram-contra-vigilante-em-porto-velho

Criminosos também levaram o celular da vítima e um colete da empresa de vigilância. Jovens que estavam na quadra da escola socorreram o trabalhador. Vigilante foi baleado dentro de escola de Porto Velho

Wanderson Caldeira/Reprodução

Um vigilante identificado como José Carlos, de 37 anos, foi vítima de uma tentativa de latrocínio enquanto trabalhava na Escola Municipal João Ribeiro Soares, localizada no bairro Igarapé em Porto Velho, na noite da última quinta-feira (9). Ele foi lesionado gravemente.

Segundo o boletim de ocorrência, três suspeitos encapuzados invadiram a escola , e após darem um tiro contra o trabalhador, pegaram o celular dele, a arma de fogo e o colete da empresa de vigilância.

Uma testemunha, que estava na quadra da escola praticando esporte com amigos, informou à polícia que durante a noite todos ouviram um barulho de tiro e correram para se abrigar.

Minutos depois, os jovens foram ao pátio da escola e viram que o vigilante estava ferido. A vítima pediu ajuda e disse que havia sido baleada. Então o Samu foi acionado.

Quando o socorro chegou a vítima foi encaminhada ao Hospital João Paulo II. Conforme informações da equipe médica, durante a noite, José estava consciente, mas com muitas dificuldades para falar.

A vítima não soube informar para a polícia algo que pudesse identificar os suspeitos.

Vito Califano