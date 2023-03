Suspeitos presos no caso de grávida morta a tiros no RJ estão em presídio em Campos

Ao todo, cinco pessoas foram presas; agora a polícia trabalha para descobrir a motivação do crime. Presos no caso da grávida morta em Campos são transferidos para presídio

Os presos suspeitos de participação no assassinato de Letycia Peixoto, de 31 anos, que estava grávida de 8 meses quando foi baleada por pelo menos 5 tiros em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, já estão no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Guarus, subdistrito de Campos.

O bebê de Letycia, Hugo, chegou a nascer com vida mas morreu no hospital.

Ao todo, cinco pessoas foram presas: o homem que pilotava a moto, que confessou o crime; o homem que atirou contra Letycia, e ficou em silêncio no depoimento; o possível pai do bebê de Letycia, Diogo Viola Nadai, que seria o mandante do crime e se recusou a fazer teste de DNA; o dono da moto usada no crime e um quinto suspeito, que a polícia não especificou como teria sido a participação dele no caso.

Inter TV RJ

A mãe de Letycia, Cíntia Peixoto, falou sobre o caso.

“O relato que a gente tinha era que o Diogo foi casado e que ele tinha problemas com a ex-esposa por não aceitar o término, e ela tinha um impasse jurídico de separação de bens”, disse Cíntia.

Ainda segundo a mãe, Letycia cobrava que o companheiro a apresentasse para a família dele.

Cíntia conclui sobre o que aguarda agora, depois da prisão dos suspeitos.

“O sentimento agora não está totalmente realizado. A realização é a condenação”.

A Polícia Civil segue investigando o caso para descobrir a motivação do crime.

