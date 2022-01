Sustainalytics: Wizz Air è la compagnia aerea più sostenibile d’Europa

Secondo i calcoli di Sustainalytics Rating , è Wizz Air la compagnia aerea più sostenibile d’Europa. La compagnia ungherese (low cost) serve 44 Paesi, e collega molte città in Europa, ma anche Nord Africa e Medio Oriente. A partire dal 2018, ha il suo hub più grande all’aeroporto di Budapest con oltre 60 destinazioni. Secondo il Sustainalytics Risk Ratings, Wizz Air è stata la più performante nel saper gestire in modo proattivo le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), migliorando significativamente nell’ultimo anno il suo rating di sostenibilità. “Non solo Wizz Air può vantare l’impronta ambientale più bassa (per passeggero-chilometro percorso) dell’intero continente, ma è rimasta finanziariamente stabile anche durante gli ultimi 24 mesi, ha accolto oltre 30 aerei nuovi nella sua flotta, ed è stata la prima compagnia aerea a ripristinare gli stipendi dei piloti e del personale di cabina ai livelli pre-pandemia, pur avendo assunto oltre 1.000 nuovi dipendenti”, ha commentato in una nota la compagnia. “L’apertura di 18 nuove basi e l’aggiunta di oltre 300 nuove rotte alla rete dimostrano anche che il business di Wizz Air è sostenibile e di successo”.

La classifica di Sustainalytics mette al secondo posto, solo un pelo sotto Wizz Air, l’Alaska Air Group, e poi Qantas Airways. A seguire Sping Airlines e Hanjin Kal Corp, vettore coreano. Se le emissioni da traffico aereo sono tra le principali cause del riscaldamento climatico, qualcosa si muove in Europa anche a livello politico. Enaire, gestore della navigazione aerea in Spagna, ha adottato una strategia che, grazie all’impiego di satelliti, permette un maggior controllo da terra sugli aerei in volo e sul loro preciso posizionamento nel cielo. Parte del ministero dei Lavori Pubblici spagnolo, l’azienda ha appena approvato la nuova Strategia di Sostenibilità Ambientale nell’ambito del programma Piano di Volo 2025. Prima di tutto, “L’efficienza dei voli ridurrà le distanze e i tempi di percorrenza” spiega Enaire “grazie al fatto che la rete di rotte sarà ottimizzata attraverso il coordinamento civile-militare, che consentirà un uso più flessibile dello spazio aereo. Ci sarà poi l’attuazione della «rotta libera» che consentirà agli aeromobili di seguire rotte più rettilinee con conseguente risparmio di miglia e di consumi”. Secondo le stime, questa strategia ridurrà di circa 9,8 milioni i chilometri percorsi in Spagna tra il 2022 e il 2025, pari a un risparmio di 58.500 tonnellate di carburante e la possibilità di evitare l’emissione di 185.000 tonnellate di CO2 nell’ambiente. In secondo luogo, si porta avanti una lotta all’inquinamento acustico con l’iniziativa “Fly quiet” che cercherà di ridurre l’impatto del rumore degli aerei sulla popolazione e sulla biodiversità. Questo cercando “rotte più efficienti basate sulla tecnologia satellitare (PBN), che consenta di evitare il sorvolo delle aeree ad alta densità di residenti, nonché a un’analisi sistematica del possibile impatto acustico di ogni manovra aerea”.

Infine, è prevista la riduzione delle emissioni dei propri impianti attraverso l’uso di energie rinnovabili e di veicoli più efficienti. Al contrario, l’Unione Europea è al centro di uno scandalo legato ai cosiddetti “voli fantasma”. Una regola sta infatti imponendo alle compagnie aeree, che hanno i voli vuoti o quasi, a causa dell’impennata dei casi di Covid, di volare comunque per non perdere il diritto di usare un determinato scalo. I voli fantasma potrebbero essere fermati facilmente, se si potesse derogare quella regola, in vigore nell’Unione europea ma non solo. Il minimo di voli da garantire è sceso, in effetti, dall’80 al 50% proprio per venire in contro alle esigenze conseguenza della pandemia, ma il ministro dei trasporti belga George Gilkinet ha chiesto un intervento della Commissione europea affinché ci sia una ulteriore riduzione. Possibilità che però la commissaria Ue dei trasporti, Adina Valean, ha già negato al Financial Times, perché “il traffico aereo sarebbe in ripresa, avendo fatto registrare un aumento netto con il 77% dei voli effettuati rispetto ai livelli pre-pandemia. L’impatto della quarta ondata e della variante Omicron sui viaggi aerei potrebbe non essere così negativo e duraturo come inizialmente temuto”, ha detto.

