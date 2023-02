Suzano abre inscrições para 3,4 mil vagas em oficinas culturais

Rematrículas dos cursos precisam ser feitas nesta quinta-feira (9), até as 16h30, de forma presencial. As atividades são oferecidas para maiores de 7 anos. Todas as oficinas são gratuitas

Glaucia Paulino/Secop Suzano

Moradores de Suzano podem fazer a rematrícula para 3,4 mil vagas em 11 modalidades de cursos em segmentos artísticos, nesta quinta-feira (9) até as 16h30. Os interessados em dar continuidade ao curso devem fazer o cadastro presencial no polo de cultura mais próximo de sua residência. As atividades são oferecidas para maiores de 7 anos.

Já os moradores que desejam participar de uma das oficinas e que não participaram das aulas em 2022 devem fazer a inscrição entre segunda e quinta-feira da próxima semana (de 13 a 16 de fevereiro), das 8h30 às 16h30, em um dos espaços culturais de Suzano. Os documento necessários estão no site da prefeitura.

Em ambos os casos, menores de 18 anos que possuem interesse em participar das oficinas precisam comparecer aos locais acompanhados dos pais ou responsáveis. A previsão é de que as aulas comecem em março e se estendam até novembro.

Oficinas disponíveis

Há a possibilidade dos interessados participarem de mais de uma oficina, desde que não haja conflito de horário. Dentre as modalidades oferecidas à população estão teatro, circo, desenho, violão, ballet, pintura em tela, artesanato, street dance, iniciação artística, fotografia e escrita criativa. A ação é viabilizada por meio do Programa de Formação Artística de Suzano (Profart).

Além do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na Rua Benjamin Constant, 682, os polos onde as atividades irão acontecer são:

Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (Rua Domingos Victorino, 68, Jardim Colorado);

Centro Cultural de Palmeiras (Rua Crispim Adelino Cardoso, 42);

Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (Rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Gardênia Azul);

Centro Cultural Casa Branca (Rua Getúlio Moreira, 30)

Centro Cultural Boa Vista (Rua Katsutoshi Naito, 95).

