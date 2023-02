Suzano abre inscrições para capacitação intensiva de inteligência emocional

Participantes vão receber orientações para desenvolverem a concentração, o foco e a calma diante dos desafios do cotidiano, além de promover o apoio ao próximo. Na capacitação será desenvolvido a concentração, o foco e a calma diante dos desafios do cotidiano

Wanderley Costa/Secop Suzano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano está com inscrições abertas para uma formação intensiva de desenvolvimento da inteligência emocional. A formação acontece no sábado (11), das 8h às 18h, no auditório do Saspe.

O especialista em inteligência emocional, Daniel Fernandes, vai dar as orientações para os participantes desenvolverem a concentração, o foco e a calma diante dos desafios do cotidiano, além de promover o apoio ao próximo.

Durante as aulas serão dados exemplos das formas ideais de replicar os ensinamentos para amigos, familiares, colegas e outros de forma que eles também possam garantir mais qualidade em seu viver, o que inclui maior produtividade no trabalho e proximidade.

Os interessados podem fazer seu cadastro na sede do Saspe que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com apresentação de um comprovante de residência e de um documento com foto.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Mata