Suzano abre inscrições para curso de corte e costura gratuito na próxima semana

Curso profissionalizante contará com 50 vagas. Formação é oferecida pelo Saspe. Saspe, em Suzano, recebe inscrições para curso a partir dessa quinta-feira (23).

Reprodução/TV Diário

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) de Suzano abre inscrições para curso profissionalizante gratuito de corte e costura na próxima quinta-feira (23), que disponibiliza 50 vagas para cinco turmas.

A formação tem o objetivo de ensinar os participantes a manusear equipamentos, como máquinas de costura, a fim de que possam desenvolver técnicas para criar e consertar calças, camisetas e blusas, além de acessórios, como bolsas.

Os interessados poderão realizar o cadastro na sede do órgão das 8h às 17h. É necessário levar documento de identidade e um comprovante de residência suzanense para a inscrição .

A previsão para início das aulas é nos dias 6 e 7 de março. As turmas serão distribuídas em dias e horários distintos, com dez participantes em cada sala. As aulas estão programadas para começar em março.

Confira os dias e horários abaixo:

Cronograma de aulas de corte e custura

Segundo o órgão, com essa divisão, ele garantirá atenção a todos os alunos e vários períodos de treino e aprendizado.

A sede do órgão fica na Rua General Francisco Glicério, 1.334, no Centro – Suzano

Vittorio Ferla