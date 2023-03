Suzano promove adoção de pets em nova edição do ‘Baby, me Leva!’ neste domingo

Ação ocorre no Parque Municipal Max Feffer. Neste ano, 68 animais, sendo 47 cães e 21 gatos, já foram adotados. Projeto “Baby, me Leva!” terá evento de ação em Suzano neste domingo (12)

Maurício Sordilli/Secop Suzano

O projeto “Baby, me Leva!” promove, neste domingo (12), mais um evento de adoção responsável de animais no Parque Municipal Max Feffer, em Suzano, das 10h às 17h.

A ação, conduzida pelo setor de Bem-Estar Animal, reunirá 50 pets que podem ser adotados de forma gratuita. Neste ano, 68 puderam encontrar uma nova família, sendo 47 cães e 21 gatos.

Os animais serão supervisionados por cuidadores parceiros que irão entrevistar os possíveis tutores com o objetivo de verificar e garantir que os interessados tenham as condições ideais de levar um amigo de quatro patas para casa.

Para concretizar a solicitação, o pretendente deve estar em posse de um documento de identidade com foto e comprovante de residência, tanto original quanto cópia. Além disso, também é necessário que o candidato seja maior de 18 anos. Durante a última iniciativa, realizada em 26 de fevereiro, a pasta conseguiu proporcionar novos lares para 12 cães e sete gatos.

Os protetores de animais e ONGs com interesse em participar dos eventos de adoção devem entrar em contato com a pasta por meio do telefone (11) 4745-2055, ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Além das ações presenciais, também é possível visualizar e adotar um novo pet de maneira on-line, por meio do site. Após o primeiro contato, o interessado passa por uma avaliação de perfil e, em caso positivo, o possível tutor deve preencher um formulário destacando que o animal passa a estar sob sua responsabilidade.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a adoção responsável é um ato de empatia que também traz diversos benefícios aos novos tutores. “Ter um novo animalzinho pode estimular a prática de exercícios, diminuir o estresse e fazer companhia. O bem é feito não só para eles, mas também para todos os munícipes que têm interesse em adotar um novo pet e realizam seu desejo por meio dessa iniciativa”, destacou.

Ainda de acordo com o chefe da pasta, o “Baby, me Leva!” vem ganhando notoriedade pela seriedade dos profissionais envolvidos e engajamento da população. “Os nossos expressivos resultados se refletem no profissionalismo e qualidade dos profissionais envolvidos nessa iniciativa, além do comprometimento da população em oferecer as melhores condições possíveis para os pets após a realização da adoção”, finalizou Chiang.

O Parque Municipal Max Feffer é localizado na Avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador.

Vittorio Ferla