Suzano tem 27ª Festa da Dália neste domingo

A 27ª Festa da Dália acontece neste domingo (12), em Suzano. Para entrar no evento basta doar 1 quilo de alimento não perecível. Todos os itens arrecadados serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

De acordo com a organização da festa, serão aceitos itens como açúcar, arroz, feijão, óleo, entre outros. A tradicional Festa da Dália volta a ocorrer na cidade após dois anos de pausa, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A Festa da Dália é promovida pela Casa de Repouso Suzano – Ipelândia Home e acontece na sede da entidade. A casa de repouso fica na Estrada do Tani, 751, Vila Ipelândia.

27ª Festa da Dália

Quando: domingo (12)

Onde: Casa de Repouso Suzano – Ipelândia Home

Endereço: Estrada do Tani, 751, Vila Ipelândia, Suzano

Quanto: 1 quilo de alimento não perecível

