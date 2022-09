Svelato come è morta davvero la regina Elisabetta: “Non è stata la vecchiaia. ecco cosa le è successo”. Sudditi distrutti

La regina Elisabetta è morta a causa di una caduta accidentale. In un primo momento non erano stati resi noti i motivi che avevano portato al decesso della sovrana d’Inghilterra. Tutti abbiamo pensato che fosse stata la vecchiaia, i suoi 96 anni ben portati che l’hanno spenta nella serenità della sua camera da letto. Ma adesso fonti molto attendibili vicini alla famiglia reale confermano che Sua Maestà è caduta. Subito sono intervenuti i suoi medici che hanno capito quanto fosse inutile il trasferimento in ospedale. Le condizioni sono peggiorate velocemente e la donna è rimasta nella sua tenuta preferita.

Era a Balmoral che la regina Elisabetta si ritirava quando voleva trascorrere del tempo da sola con il suo amato Filippo. Ed è proprio lì che la sovrana ha deciso di trascorrere le sue giornate, adesso che la vecchiaia le rendeva più difficile prendere parte ai suoi impegni in giro per il Regno Unito. Sempre più spesso suo figlio Carlo e suo nipote William prendevano il suo posto durante gli incarichi ufficiali. Ma lei non si è mai tirata indietro dalle conferenze organizzate su Zoom e dai discorsi da tenere per i cittadini del suo regno. Una donna che ha servito il suo popolo sino all’ultimo respiro, senza mai cedere.

Il principe Filippo è morto l’anno scorso e adesso è giunto il momento della regina Elisabetta. I primi sentori che qualcosa non andasse sono arrivati quando la sovrana non ha preso parte a una conferenza programmata su Zoom con il suo Consiglio Privato. Successivamente, il suo staff medico ha ammesso di essere molto preoccupato per la sua salute. La notizia della morte della regina d’Inghilterra è stata data ufficialmente alle 18:30. Ma si presuppone che la donna sia deceduta ore prima. Semplicemente, per trasmettere l’informazione hanno deciso di aspettare che tutta la famiglia si ricongiungesse.

Probabilmente non hanno voluto far diffondere la notizia che la regina Elisabetta sia morta in solitudine, senza essere circondata dall’amore dei suoi figli. Il primo ad arrivare a Baltimor è stato Carlo, seguito dagli altri tre figli della sovrana giunti con un aereo insieme al principe William. E’ stato solamente a quel punto che è stata data l’ufficialità della morte di Sua Maestà. Non è stato aspettato invece il principe Harry, che ha potuto presentarsi al capezzale di sua nonna perché si trovava in Europa per un tour insieme a sua moglie, Meghan Markle. L’ex attrice è rimasta a Londra mentre lui si è subito recato dalla famiglia.

Tutta l’Inghilterra è in lutto. Il protocollo prevede che i funerali della regina Elisabetta si tengano dieci giorni dopo l’annuncio della sua morte, per dare il tempo a tutti i suoi sudditi di andare a omaggiare la loro sovrana. La donna ha regnato per ben 70 anni e la sua monarchia è stata tra le più longeve dell’epoca moderna. La sua salma sarà portata domenica alla residenza reale di Holyrood House di Edimburgo e lunedì alla St Giles Cathedral, dove si terrà un servizio funebre privato.

Martedì arriverà a Londra, a Buckingham Palace. Mercoledì verrà esposta a Westminster e nella camera ardente i sudditi potranno renderle omaggio per 23 ore sino al giorno del funerale.

Svelato come è morta davvero la regina Elisabetta: "Non è stata la vecchiaia. ecco cosa le è successo".