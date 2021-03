svelato-il-nome-della-figlia-di-chiara-ferragni-e-fedez,-mistero-risolto.-vanity-fair-da-l’annuncio,-fan-delusi

Non si parla d’altro. Tutti vogliono sapere in anteprima il nome della figlia, che nascerà a breve, di Chiara Ferragni e Fedez. Constatato dal cantante che non si chiamerà Venere, la ricerca è ripresa senza sosta. Questa volta la rivista Vanity Fair irrompe in questa faccenda e rilascia una dichiarazione molto importante. Le supposizioni sono tante da quando Fedez ha mostrato l’iniziale della lettera con cui si chiamerà sua figlia: V. Ora ci potrebbe essere un punto di svolta.

Come riporta la rivisti molto autorevole in fatto di gossip, il nome che potrebbe essere stato scelto per la loro bambina è proprio Vittoria. Infatti, in un articolo di Vanity Fair Italia si legge: “Fedez va a Sanremo, Con la sicurezza che sua moglie Chiara Ferragni, suo figlio Leone e sua figlia Vittoria in arrivo sono lì a casa a tifare per lui, il rapper dal cuore tenero canta Chiamami per nome…” Insomma a quanto pare il nome della piccola sarà proprio Vittoria. Anche un altro indizio andrebbe a confermare questa indiscrezione

E’ questione di settimane. Manca davvero poco alla nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez. Ed ecco che arriva un indizio sul nome di ‘Baby Girl’. A poche ore dal debutto al Festival di Sanremo 2021 il cantante – in coppia con Francesca Michielin – ha svelato l’iniziale del nome scelto per la bambina. Ad oggi, infatti, i Ferragnez non hanno ancora annunciato come chiameranno la piccola di famiglia. ( continua dopo la foto)

Poco prima di salire sul palco dell’Ariston, il rapper milanese ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae di spalle con addosso una camicia dai colori sgargianti. Dietro la casacca delle iniziali non casuali: F, C, L e V. Accanto la didascalia: “La mia famiglia mi copre le spalle”. Se F sta per Fedez, C per Chiara e L per Leone, vuol dire che la bimba in arrivo si chiamerà con un nome che inizia con la V. Sul profilo di Chiara Ferragni è invece apparsa una fotografia che immortala Leone nella stessa posa del padre e con la stessa camicia.

“La nostra famiglia è pronta a fare il tifo per papà”, ha scritto l’imprenditrice. E un altro indizio che la bambina si chiamerà proprio Vittoria viene proprio da questa foto pubblicata da Chiara Ferragni. Il Piccolo Leone infatti, nella stessa posa del padre fa il segno di “Vittoria” con le dita, una cosa che non sembra affatto casuale. Molti fan però sono delusi dal nome, in tantissimi infatti avevano sperato che la piccola si chiamasse proprio Versace, in linea con la famiglia Totti che ha chiamato la figlia Chanel. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Svelato il nome della figlia di Chiara Ferragni e Fedez, Mistero risolto. Vanity fair da l’annuncio, Fan delusi proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.