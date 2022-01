Svelato il segreto di Kate Middletton: Usa un correttore magico. Fa sparire le occhiaie e le rughe e costa pochissimo. Tutte lo vogliono

Kate Middleton usa un correttore magico, fa sparire le occhiaie: costa pochissimo. Kate Middleton ha 40 anni, ma non li dimostra affatto, ecco il magico correttore che la duchessa utilizza contro le occhiaie. La duchessa di Cambridge ha da pochissimo compiuto 40 anni. La donna infatti ha festeggiato con la sua famiglia e gli amici più cari il 9 gennaio 2022, data in cui ha toccato la quarta decina della sua vita.

Non sembra affatto, perché porta la sua età alla grande, ma la moglie di William ha varcato la soglia dei 40. A breve toccherà anche a suo marito, che il 21 giugno diventerà a sua volta 40enne. I due infatti sono coetanei, anche se non si direbbe guardandoli uno accanto all’altro. Kate sembra molto più giovane del duca di Cambridge, che ha perso quasi totalmente la sua bellissima chioma bionda. ( continua dopo la foto)

Il correttore di Kate Middleton

William era un bellissimo ragazzo e principe, che ha conquistato ai suoi tempi parecchie suddite del Regno. Lui però ha sempre avuto occhi sono per la bellissima e dolce Kate, che sta al suo fianco giorno dopo giorno. Il suo fascino per tanti è andato perduto quando ha iniziato a perdere i capelli. L’uomo infatti da qualche anno a questa parte è quasi totalmente calvo, anche se prima aveva moltissimi capelli belli e biondi.

Nonostante questo, le rughe sul suo viso sono poche e non porta grandi segni dell’avanzamento d’età. Per Kate però il problema non si pone affatto: è una donna meravigliosa che non sembra invecchiare nemmeno di un giorno. C’è un piccolo segreto che aiuta la duchessa da anni, ed è il trucco. Certo, la vediamo sempre con un make-up molto leggero e naturale, ma anche Kate utilizza i cosmetici per apparire sempre bellissima ed impeccabile in pubblico.

Niente ombretti scuri o rossetti sgargianti, ma si a colori neutri, correttore, fondotinta e mascara. In particolare modo utilizza un correttore veramente buono, che le nasconde tutte le occhiaie. Persino quando erano appena nati i suoi figli, che magari non le permettevano di riposarsi o di dormire per tutta la notte, l’abbiamo vista stupenda, senza borse o occhiaie sotto gli occhi. Kate Middleton utilizza il correttore di Yves Saint Laurent Touche Éclat, che costa poco meno di 30 sterline e che si puo acquistare ovunque, nei negozi fisici ma anche online. In questo modo nasconde tutti quei difetti che non vuol far notare alle telecamere e di conseguenza ai paparazzi e ai giornali. Avete mai sentito parlare di questo correttore?

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra