svezia:-la-costruzione-di-una-miniera-mette-a-rischio-l’ultimo-popolo-indigeno-d’europa

Lo scorso 22 marzo il governo svedese ha dato il via libera a un progetto minerario molto controverso: la costruzione e l’apertura di una miniera di ferro a Kallak, in una zona vitale per i Sami, l’ultimo popolo indigeno d’Europa, e le loro mandrie di renne.

Il progetto, per cui la britannica Beowulf Mining ha presentato domanda nove anni fa, toglierebbe spazio alla pastorizia delle renne e quindi costituirebbe un grave pericolo per la sopravvivenza del popolo nomade, la sua autonomia economica, le sue tradizioni.

Il governo svedese ha concesso l’autorizzazione alla costruzione della miniera, a patto che la Beowulf Mining si attenga a una serie di condizioni, volte a “ridurre il disturbo per l’allevamento delle renne” , ha spiegato il ministro dell’industria della Svezia, Karl-Petter Thorwaldsson.

Oltre ad attenersi alle disposizioni del governo, l’azienda deve ancora ottenere l’approvazione da un tribunale ambientale. Quindi, di fatto una piccola possibilità che il progetto venga bloccato esiste ancora. Tuttavia i Sami non ripongono particolari speranze in una possibile interruzione e si preparano alla devastazione della propria incontaminata terra. Anche le pratiche tradizionali di pastorizia delle renne saranno messe in pericolo dall’inquinamento della nuova miniera, nonostante i vertici dell’azienda abbiano voluto rassicurare i Sami dicendo loro che una “futura convivenza sarà possibile”.

A sostegno dei Sami erano intervenuti anche alcuni esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani, i quali avevano esortato il governo a non concedere la licenza, poiché la miniera a cielo aperto avrebbe messo in pericolo un ecosistema protetto e la migrazione delle renne. José Francisco Cali Tzay e David R. Boyd, relatori speciali che fanno parte dei meccanismi investigativi e di monitoraggio indipendenti del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, hanno spiegato che una miniera del genere provocherà la dispersione di grandi quantità di polvere contenente metalli pesanti e il deposito di rifiuti tossici negli stagni. Il che avrà un impatto enorme sull’ambiente e sulle risorse idriche. Anche l’attivista Greta Thunberg ha fatto sentire la sua voce e in un tweet ha denunciato “un approccio a breve termine, razzista, coloniale e ostile alla natura“.

Sweden today confirmed its shortsighted, racist, colonial and nature-hostile approach. Sweden pretends to be a leader for environment and human rights, but at home they violate indigenous rights and continue waging a war on nature. The world will remember this.#StandWithSápmi https://t.co/r1grDdqcEm — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 22, 2022

A sostegno del popolo Sami si schiera anche Amnesty International che si rammarica di una scelta che “non rispetta il principio del consenso libero, preventivo e informato nonché i diritti delle popolazioni indigene, e non pone le basi per la riconciliazione tra lo stato svedese e il popolo Sami”.

Già in passato, 4.600 pastori indigeni Sami avevano chiesto pubblicamente aiuto al governo svedese per sostenerli di fronte al grave impatto della siccità e dei roghi e salvare le loro 250mila renne semi-addomesticate. Oltre all’estrazione di materie prime, quindi, l’esistenza dei Sami è anche minacciata dai cambiamenti climatici.

L’articolo Svezia: la costruzione di una miniera mette a rischio l’ultimo popolo indigeno d’Europa proviene da The Map Report.