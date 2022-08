svolta-angela-celentano:-“l’abbiamo-trovata,-ecco-dove-si-trova”.-la-famiglia-parte-subito

Arrivano nuovi dettagli sulla scomparsa di Angela Celentano. Potrebbe trattarsi di una vera e propria svolta. Sono passati 26 anni dalla sua scomparsa ma come spesso succede, nel cuore dei familiari la speranza è l’ultima a morire. Ogni piccolo indizio accende la voglia di ritrovarla. I suoi genitori sono sempre stati convinti che la loro bambina fosse ancora viva. Alcune segnalazioni hanno indicato la sua possibile presenza in sud America. Vediamo i dettagli del caso.

Era il 1996 quanto Angela Celentano scomparve. All’epoca aveva 3 anni ed era quindi solo una bambina. Si trovava in gita sul Monte Faito a Vico Equense in compagnia dei genitori e delle sorelline. La gita era stata organizzata dal gruppo preghiere a cui i genitori appartenevano. Insomma, sarebbe dovuta essere una giornata tranquilla all’insegna della pace e dell’equilibrio interiore. Ma non è stato così. Oggi, dopo 26 anni è arrivata una segnalazione che farebbe ben sperare. Pare infatti non sia mai morta e che si trovi dall’altra parte del mondo.

Angela Celentano è stata quindi avvistata in sud America, stando a quanto dichiarato proprio da suo padre. Ovviamente, dopo tanti anni, non si può pretendere di averne massima certezza. Per questo motivo, sarà necessario effettuare un test del DNA sulla ragazza ritrovata. “Finalmente è apparsa una ragazza che somiglia a nostra figlia”, ha detto il papà. Ha poi confermato la volontà di effettuare un test del DNA qualora ci fossero determinati riscontri positivi. L’associazione Missing Angels Org, della Florida, è stata decisiva nell’operazione di riconoscimento. È stata proprio l’organizzazione a segnalare la presenza di questa ragazza.

Tale associazione, grazie ad un software molto avanzato, è anche riuscita a realizzare una possibile age progression del volto della piccola di 3 anni. Questo step è stato fondamentale per poter capire se la ragazza trovata potesse essere compatibile. Sicuramente, essendo passati così tanti anni, il riconoscimento è molto più difficile. Angela è ormai una donna, anche se certi lineamenti non cambiano mai, nemmeno con l’età. La somiglianza tra lei e la presunta Angela non sono solo fisiche.

Ci sarebbero infatti alcuni dettagli che potrebbero confermare che si tratti della stessa persona. Nel corso di tutti questi anni sono state centinaia le segnalazioni ricevute dalla famiglia di Angela Celentano. Nessuna però aveva reali fondamenta. Dopo 26 anni sembra essere arrivata la svolta. I genitori hanno dichiarato di non essersi mai arresi perché convinti del fatto che la propria figlia sia ancora viva. “Sicuramente adesso è una donna adulta e magari ha un’altra famiglia, ma noi vogliamo solo sapere se è viva e che è felice”, hanno aggiunto. Commentate sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

Svolta Angela Celentano: “L’abbiamo trovata, ecco dove si trova”. La Famiglia parte subito scritto su Più Donna da Imma Bartolo.