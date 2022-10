svolta-grande-fratello-vip-7:-alfonso-prende-giulia-salemi-come-opinionista.-ecco-chi-va-a-sostituire

Grande Fratello Vip è partito da poche settimana con la settima edizione condotta, ancora una volta, da Alfonso Signorini ed è già accaduto di tutto. Tra abbandoni, squalifiche ed eliminazioni, si conferma sempre il reality più dinamico e discusso di sempre. Quest’anno, però, non è partito col piede giusto, soprattutto per quanto riguarda il caso di Marco Bellavia. Inoltre, sembra proprio che il cast non riesca a convincere il pubblico che è sempre sovrano. Anzi, in molti vorrebbero proprio che venisse formato uno nuovo.

L’unica persona che è entrata nelle braghe dei telespettatori e del web è stata Giulia Salemi che ha un ruolo inedito in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip: nello studio e nel corso della diretta rivela tutte le opinioni del mondo social. Legge i twitt più importanti e dà voce alle opinioni del popolo web. Il suo ruolo è stato molto apprezzato da tutti, in particolare per come lo svolge. Si è rivelata, ancora una volta, molto umile, preparata e spigliata, degna del successo che sta ottenendo. Dopo ogni puntata, infatti, non mancano commenti di apprezzamento nei suoi confronti.

Addirittura, c’è chi ha scritto che Giulia Salemi sia l’unica a meritare il lavoro al Grande Fratello Vip. Altri, invece, affermano di guardare il reality solo per la sua presenza. Insomma, l’italo persiana ha fatto un glow up incredibile dalla sua prima partecipazione al Gf Vip 3. E’ stato lì che ha avuto il suo esordio televisivo più importante. Due anni dopo, è ritornata nella quinta edizione del reality, avendo la sua rivincita. Giulia, nella sua prima esperienza ebbe una storia tormentata con Francesco Monte. Nell’ultima, invece, pur essendo entrata nella casa dopo ben due mesi, ebbe modo di farsi conoscere maggiormente, risultando anche cambiata e più matura.

Inoltre, l’apice della felicità lo raggiunse innamorandosi di Pierpaolo Pretelli, col quale la storia d’amore procede a gonfie vele tutt’oggi. Entrambi stanno ricevendo un successo incredibile. Anche lui fa parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip come co conduttore, al fianco di Solei, del Gf Vip Party. Ebbene, il popolo web chiede spesso di far diventare Giulia la nuova opinionista. Almeno, se non per quest’anno, per l’anno prossimo. In realtà, però, secondo indiscrezioni, il desiderio di tanti fan potrebbe realizzarsi già durante il corso dell’attuale edizione. Precisamente, potrebbe prendere il posto di Sonia Bruganelli a dicembre in quanto spesso è solita festeggiare le vacanze natalizie fuori.

Ciò è successo anche l’anno scorso, la Bruganelli fu sostituita per un paio di puntate da Laura Freddi. Quest’anno una degna sostituta potrebbe essere proprio la Salemi che, addirittura, ha ricevuto dei complimenti da Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha specificato: “Lei conosce molto bene quel palcoscenico”. Dunque, se realmente la moglie di Bonolis andasse via per qualche giorno, tutti vorrebbero che a rimpiazzarla fosse proprio Giulia. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere per scoprirlo. E a voi piace la Salemi? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

Svolta Grande Fratello Vip 7: Alfonso prende Giulia Salemi come opinionista. Ecco chi va a sostituire scritto su Più Donna da Imma Bartolo.