Svolta pazzesca, Ritrovata dopo 9 anni: la bimba è riuscita a scappare dalla sua prigione

Dopo 9 anni sotto sequestro, Pooja Gaud è finalmente riuscita a scappare. Era il gennaio del 2013 quando fu rapita senza pietà fuori scuola. Da quel momento non ha più avuto contatti con la famiglia che non ha mai smesso di cercarla anche se con scarsi risultati. Adesso, la ragazza ha 16 anni e dopo innumerevoli anni di torture ha fatto di tutto per uscire da quell’incubo. È stata lei ad architettare la fuga. Vediamo i dettagli.

Pooja Gaud era stata avvicinata da una coppia che prima di sequestrarla le aveva offerto un gelato per persuaderla. Era gennaio del 2013 e da quel momento la sua vita è cambiata. Dopo essersi guadagnati la sua fiducia, la coppia ha proceduto caricandola in auto e minacciandola con armi. Dopo essere riuscita a liberarsi ha raccontato alla stampa internazionale tutta la sua storia. “Non sono più andata a scuola”. Ha poi aggiunto che la motivazione del sequestro risiedeva nell’impossibilità da parte della coppia di avere figli. “All’inizio mi trattavano bene”. Ma cosa è cambiato? Cosa ha trasformato la vita di Pooja in un incubo?

Pare che la donna, artefice del sequestro insieme al suo compagno, fosse poi successivamente riuscita a rimanere incinta. “Hanno iniziato a picchiarmi ed anche a farmi lavorare”, ha dichiarato la sedicenne. Con la nascita del figlio, hanno poi continuato a picchiare violentemente Pooja con calci e pugni, spesso aiutandosi con una cintura. “Una volta mi hanno picchiato così forte che la mia schiena era piena di sangue”, ha detto la vittima. Era inoltre costretta a svolgere da sola tutte le faccende domestiche e a lavorare anche fuori casa. Molte volte Pooja ha tentato la fuga ma con scarsi risultati. Una notte, approfittando del fatto che i suoi sequestratori stessero dormendo, ha acceso uno dei loro cellulari.

In seguito, Pooja ha cercato il suo nome su youtube e ha trovato numerosi video relativi al suo sequestro, ma anche dei numeri di telefono da contattare in caso di avvistamenti. A quel punto, non le restava che chiamare uno di quelli. Fondamentale per lei e per la sua fuga è stata la collaboratrice domestica Pramila Devendra. La donna, infatti, era testimone di tutti gli abusi e aveva deciso di aiutarla. La tata è riuscita a risalire al numero di telefono del vicino di casa della madre di Pooja. Quest’ultima ha poi organizzato una videochiamata tra madre e figlia nella quale hanno cercato di pianificare insieme la fuga.

Quando Pooja è uscita, come suo solito a lavorare, è stata aiutata dalla tata a fuggire. Pramila l'ha accompagnata in stazione, dove l'adolescente ha preso un treno per arrivare a Mumbai, raggiungendo la sua famiglia. Il padre è, però, sfortunatamente morto 4 mesi prima rispetto al suo ritorno. In ogni caso, la prima cosa a cui la mamma ha pensato è stata sporgere denuncia. Gli agenti hanno rintracciato la casa dei due sequestratori che adesso si trovano in carcere. Pooja ha poi dichiarato di voler aiutare la madre economicamente e di voler riprendere gli studi che ha dovuto abbandonare dopo il sequestro.

