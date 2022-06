Svolta pazzesca: “Ylenia Carrisi è in Asia, ecco che lavoro fa e come vive. Non possiamo dire altro, indagini ancora in corso”

Nelle ultime ore gira una voce agghiacciante su Ylenia Carrisi. Pare che ci sia stata la testimonianza di una suora e di un prete di un convento in Arizona. Le loro parole hanno riacceso, per l’ennesima volta, la speranza in milioni di italiani, e non solo, di vedere tornare a casa, dalla sua famiglia, la figlia del cantante Albano. Negli ultimi anni tante sono state le indiscrezioni sulla ragazza, questa volta sarà vera? Approfondiamo insieme cosa è accaduto.

Dalla lunghissima e bellissima storia d’amore tra Albano e Romina Power sono nati quattro meravigliosi figli: Yari, Cristel, Romina Jr e Ylenia Carrisi. Quest’ultima è la primogenita, nata nel 1970, anno del matrimonio dei genitori, e scomparsa 24 anni dopo in America, a New Orleans. Ylenia frequentava il corso di letteratura presso il King’s College London dove iniziò a nutrire il desiderio di girare il mondo in solitaria, munita solo di uno zaino e del suo diario. Il padre ha raccontato che pochi giorni prima della scomparsa sarebbe dovuta partire per il Belize perché voleva scrivere un libro sugli artisti di strada e i senzatetto. Dopo qualche settimana dalla sua partenza, nel periodo natalizio, suo fratello decise di raggiungerla per farle una sorpresa. Ma la sorpresa, in negativo, la ricevette lui.

Yari arrivò in Belize, dove alloggiava Ylenia Carrisi, ma scoprì di essere arrivato con “24 ore di ritardo”, in quanto la sorella si era già diretta a New Orleans, città in cui poi sarebbe misteriosamente scomparsa pochi giorni dopo. Infatti, l’ultima volta che fu vista realmente fu proprio a ‘Le Dale Hotel’ nella citta americana, il 6 gennaio 1994. Da quel giorno in poi le ricerche non si sono mai arrestate e la vita della famiglia Carrisi è cambiata per sempre. Nel corso di tutti questi anni sono state fatte tantissime ipotesi, arrivando a pensare anche alla morte. Purtroppo ci sono stati anche tanti falsi allarme dettati da persone che, a detta di Albano e Romina, volevano solo speculare sulla vicenda.

Dopo tanti anni di sofferenza, nel 2013 Albano presentò istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi dichiarata poi con sentenza nel 2014. Romina, invece, non è stata mai d’accordo con la decisione dell’ex marito. Dai suoi post sui social e dalle sue interviste si evince sempre la sua convinzione in merito al fatto che la primogenita sia ancora viva.

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi indizi da parte di una suora e un prete di un convento in Arizona dove la ragazza viveva e lavorava come giardiniera. “Abbiamo nuovi indizi su dove si trova Ylenia Carrisi, anche se non possiamo fornire ulteriori dettagli visto che l’indagine è ancora in corso”. Poi è intervenuta la suora facendo delle dichiarazioni da brividi. “Si, potrebbe essere lei ma non ne sono certa. Nella foto era solo una ragazza, la donna che era qui era molto più grande. Era sempre silenziosa e viveva da sola in una casa vicino al convento.”

Inoltre, la donna chiedeva spesso dei libri in prestito e sembrava essere molto istruita. La presunta Ylenia, sarebbe poi scappata e rifugiatasi in Asia, dopo l’arrivo della polizia recatasi sul luogo per accertarne l’identità. Insomma, sarà questa la volta buona per riaccendere la speranza nella famiglia Carrisi e in milioni di persone affezionati? Non ci resta che attendere per ulteriori informazioni. Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Svolta pazzesca: “Ylenia Carrisi è in Asia, ecco che lavoro fa e come vive. Non possiamo dire altro, indagini ancora in corso” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.