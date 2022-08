Swami Ciucci trionfa agli Altipiani di Arcinazzo con il titolo di Miss Eleganza Lazio 2022

Dopo il successo della scorsa estate, il Concorso di Miss Italia è tornato ieri sera nella splendida cornice degli Altipiani di Arcinazzo, alle falde del Monte Altuino, per la terza tappa delle finali regionali di Miss Italia 2022, organizzato dalla Delta Events, agenzia esclusivista del Concorso per la Regione Lazio dal 2011, grazie all’iniziativa del Comune di Arcinazzo Romano (RM) con il contributo della Regione Lazio.

Palcoscenico dell’evento il suggestivo “Museo Civico Archeologico Villa di Traiano”, nel triclinio della Villa dell’Imperatore, residenza di caccia di una delle figure più affascinanti del mondo antico.

Qui 23 concorrenti hanno preso parte allo show che ha assegnato la corona di reginetta dell’eleganza laziale, sfilando e ballando sui successi dei Maneskin e di Jovanotti, in diversi quadri moda – in abito elegante, moda mare e tradizionale body da gara – dirette dal regista Mario Gori. Lo spettacolo, abilmente presentato da Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio, è stato arricchito da piacevolissime esibizioni di danza, ballo e canto portate in scena da quattro miss: Isabella La Penna, Elisa Crocchianti, Aurora Boncristiani e Miriam Tocca.

La giuria, composta tra gli altri dal sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi e dall’assessore ai lavori pubblici Domenico Cesa e, per la parte tecnica da Piero Consoli (fotografo di moda), Tommaso Capezzone (personal trainer), Nancy Migliore (lookmaker) e Luca Mastrangelo (produttore cinematografico), al termine dell’impegnativo scrutinio ha stilato la seguente classifica:

Prima classificata e quindi MISS ELEGANZA LAZIO 2022 è SWAMI CIUCCI, 21 anni compiuti proprio questa sera, romana del quartiere Tiburtino, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 179 cm. Diplomata all’istituto di economia informatica, non frequenta l’università e pratica fitness. I suoi hobby sono la fotografia e la musica. Il suo sogno è quello di affermarsi come modella professionista

A consegnarle fascia e corona il sindaco di Arcinazzo Romano Luca Marocchi e Michelle Bobboni, neo eletta Miss Riviera Tirrenica 2022 la scorsa domenica a Civitavecchia.

Al secondo posto CAROLINA STIGLIANO, 18enne romana del Portuense, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 177 cm, frequento il liceo delle scienze umane. Ha praticato per tanti anni la pallavolo e ama andare in palestra e leggere. Sogna di diventare una modella professionista, laurearsi e viaggiare per il mondo.

Al terzo posto AURORA BONCRISTIANI, 19enne di Ardea, capelli biondi, occhi verdi, alta 175 cm. Studi universitari in Comunicazioni e Multimedialità. Studia danza classica e moderna da quando ha 5 anni.

Al quarto posto GAIA NICOLINI, 18enne romana della Collina Fleming, capelli castano scuro, occhi marroni, alta 172 cm. Frequenta il liceo linguistico, ama la musica, la lettura ed il cinema. È la figlia della ex “gieffina” Guendalina Tavassi.

Al quinto posto GAIA LANCIELLO, 19enne di Casalpalocco, capelli castano scuro, occhi verdi, alta 172 cm. Si è diplomata quest’anno al liceo linguistico, proseguirà con gli studi universitari. Pratica da tanti anni la pallavolo, ama girare per mostre e musei, ma il suo sogno è quello di realizzarsi nel mondo della moda.

IL CALENDARIO DELLE PROSSIME FINALI REGIONALI NEL LAZIO

Domenica 28 agosto, ore 22.00, Borgo Ripa, lungotevere Ripa 3, Roma

MISS CINEMA ROMA 2022

Lunedi 5 settembre, ore 22.00, Borgo Ripa, lungotevere Ripa 3, Roma

MISS ROCCHETTA BELLEZZA LAZIO 2022

Mercoledì 7 settembre, ore 21.30, Stadio di Domiziano, via di Tor Sanguigna 3, Roma

MISS ROMA 2022, con il Patrocinio del Comune di Roma

Giovedì 8 settembre, ore 21.30, Sublime-La Villa”, via Alessandro Fleming 55, Roma

MISS KISSIMO BIANCALUNA LAZIO 2022

Giovedì 15 settembre, ore 21.30, Porta Livorno, Civitavecchia (RM)

MISS LAZIO 2022

Completeranno il calendario altre date in via di definizione con l’assegnazione di altrettanti titoli regionali