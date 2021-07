synlab-italia:-prenotazioni,-ritiro-referti-e-tutti-i-servizi-sono-a-portata-di-app.

Nuova APP per Synlab Italia: prenotazioni, ritiro referti e tutti i servizi sono adesso a portata della nuova app disponibile per Apple e Android.

SYNLAB APP: Prenotazioni, referti e pagamenti in modo ancora più semplice e comodo tramite smartphone o via web.

È online la nuova APP di SYNLAB che ti consente di accedere a tutti i nostri servizi, in totale autonomia, perché per noi il tuo tempo è prezioso! In questa prima fase l’App è disponibile in Toscana, Emilia-Romagna e Liguria e successivamente sarà estesa a tutte le regioni italiane.

Tantissime funzioni e addio assembramenti!

L’app è pensata per avvantaggiare l’utente facendo risparmiare tempo e favorire la non creazione di assembramenti.

Tra le funzioni troviamo:

Prenotazione analisi e approfondimenti diagnosticiL;

Prenotazione visita specialistica con la possibilità di scelta dello specialista;

Pagamento delle prestazioni con carta di credito;

Visualizzazione dei referti delle analisi e degli esami di diagnostica per immagini.

L’APP è già disponibile su PlayStore e su APPStore.