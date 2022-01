t-robust-13l,-l’usato-di-renault-trucks-in-versione-speciale

Renault Trucks svela il T Robust 13L, una nuova edizione speciale dei veicoli usati caratterizzata da un design accattivante e robusto. Il Renault Trucks T, ridisegnato dai designer del costruttore, ha uno stile dinamico ben riconoscibile, un’affidabilità e robustezza apprezzata dal mercato.

In un contesto globale di carenza di autisti, gli autotrasportatori sono ancora più attenti all’aspetto esteriore dei veicoli e alla cura dei dettagli perché sono elementi che giocano un ruolo di attrattiva e di fidelizzazione. Il successo della serie speciale usato T 01 Racing di Renault Trucks ne è la prova.

Oggi il costruttore francese lancia, per il proprio prodotto usato, il T Robust 13L una nuova serie speciale dal design unico. Un veicolo affidabile e robusto frutto dell’esperienza Renault Trucks sui motori da 13 litri.

L’identità visiva del Renault Trucks T Robust 13L esprime perfettamente i valori del marchio, la qualità e la solidità dei suoi autocarri. I designer di Renault Trucks (Halle du Design – HDD), per realizzare questa edizione speciale, hanno giocato con i colori del brand, grigio, nero e rosso, per evidenziare le linee dinamiche della carrozzeria e accentuare la forza e la longevità che da sempre caratterizzano il motore 13 litri di Renault Trucks. Nella parte inferiore dei fari e nelle pedane sono stati aggiunti alcuni dettagli di colore rosso, tra cui anche i copridadi, ben visibili anche quando il veicolo è in movimento. Il nome di questa serie speciale è presente sia sulla calandra sia dietro le portiere, la scritta T Robust 13L è stata creata volutamente con caratteri squadrati che richiamano uno stile industriale e sportivo.

Accedendo al veicolo si ha subito la percezione che la cura dei dettagli non sia limitata all’esterno ma bensì che vi siano anche all’interno numerosi componenti personalizzati. Il pannello della portiera realizzato con una finitura in carbonio, il nome della serie speciale ben visibile sul lato del sedile e sui tappetini, il cruscotto in carbonio ridisegnato e verniciato con nuove linee e forme triangolari sono i componenti distintivi della cabina. Non solo dettagli estetici la cabina del T Robust 13L è equipaggiata con tutti i comfort per rendere sempre piacevole la guida e la vita a bordo di ciascun autista.

Robustezza del veicolo e il supporto di Renault Trucks

Questa nuova edizione speciale è dotata di un motore DTI 13, Euro VI step D, apprezzato per affidabilità, potenza e performance. Il motore da 13 litri è estremamente robusto ed è realizzato per percorrere oltre il milione di chilometri.

Il T Robust 13L è stato progettato sulla base di un camion usato recente, selezionato, preparato e trasformato dagli esperti dello Used Trucks Center Renault Trucks. Le operazioni più delicate, come la verniciatura, vengono effettuate nella Used Trucks Factory, l’unità di trasformazione e adattamento dei veicoli usati situata nel cuore dello stabilimento industriale di Bourg-en-Bresse.

Per l’assoluta tranquillità degli autotrasportatori, il T Robust 13L usufruisce dello stesso livello di assistenza dei veicoli nuovi. Viene venduto con la garanzia Renault Trucks Selection di 3 anni o 1 milione di chilometri e con il contratto Excellence Predict, che comprende la manutenzione sulle parti soggette a usura e un servizio connesso per prevenire i fermi macchina imprevisti. L’attività dei veicoli usati fa parte dell’approccio globale di economia circolare intrapreso da Renault Trucks. L’azienda lavora per prolungare la vita dei propri autocarri, che sono progettati per durare a lungo. Vengono effettuati aggiornamenti e i veicoli vengono ricondizionati o trasformati per soddisfare le esigenze del mercato (Used Trucks Factory), concretizzando così l’impegno di Renault Trucks di garantire la qualità e la durata dei propri veicoli e impegnarsi a ridurre le sue emissioni di carbonio.

