Tá chegando a hora! Final do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul é nesta terça-feira

Final está marcada para 14h, em evento na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda. Escolha da marchinha campeã será através de votação do público presente.

Tá chegando a hora de conhecer o grande vencedor da edição 2023 do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul! A final será nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, às 14h, em um evento na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (RJ). A entrada é gratuita.

Atenção: a escolha da marchinha campeã será através de votação do público presente.

O Festival de Marchinhas recebeu mais de 100 inscrições. Todo material enviado pelos animados foliões de 20 cidades da região foi analisado com muito critério por uma comissão julgadora formada pela TV Rio Sul.

As 10 melhores participaram de uma votação no g1e as cinco preferidas do público foram classificadas para esta grande final.

Veja abaixo as finalistas em ordem alfabética:

“Brasil da Esperança” – Andréia de Oliveira Clymaco, de Angra dos Reis

“Esperança é a última que morre!” – Adilson Magalhães, de Barra Mansa

“Esperança não morre” – Rogério Dias Cerqueira, de Barra do Piraí

“Marchinha da Esperança” – Arilson Cláudio Pereira, de Volta Redonda

“Sorriso da criança” – Victor Arantes Nunes, de Volta Redonda

O resultado será anunciado nos telejornais da TV Rio Sul e também no g1. O vencedor vai levar para casa um troféu e terá sua marchinha exibida na programação da emissora durante o período de Carnaval.

O Festival de Marchinhas, que chega em 2023 em sua quinta edição, tem o objetivo de resgatar a tradição dos antigos carnavais, valorizando a música e os talentos regionais. Este ano, o tema é “Esperança”.

Finalistas do Festival de Marchinhas da TV Rio Sul

Divulgação

Reveja os vídeos dos finalistas e divirta-se!

