Tá por dentro do hits de carnaval? Coreógrafo ensina top 5 das dancinhas em alta no TikTok

Léo Santana, Ivete Sangalo, Ana Castela, Zé Felipe e outros cantores estão no top 5; aprenda passo a passo dessas danças virais com o coreógrafo Robson Mano, de Campinas. Coreógrafo Robson Mano, de Campinas, ensina hits do Carnaval 2023

Carnaval e TikTok formam uma combinação perfeita para deixar os foliões por dentro dos hits e das dancinhas que estão bombando em 2023. Para arrasar nos blocos e matinês, o g1 preparou um tutorial com coreógrafo para ensinar os passos mais virais do momento. 🎉

A seleção reune “Zona de perigo”, “Roça em mim” e “Ai papai”, que estão no top 10 hits de carnaval divulgado pelo g1. Mais duas músicas, “Cria da Ivete” e “Lovezinho”, foram escolhidas entre as queridinhas do TikTok nas vésperas do carnaval.

Quem ensina as coreografias de um jeito bacana e fácil de aprender, é o coreógrafo Robson Mano, professor e bailarino morador de Campinas (SP). Clique e assista o passo a passo nos vídeos abaixo!

‘Zona de perigo’ – Léo Santana

Aprenda a dançar o hit ‘Zona de perigo’ do TikTok para arrasar no carnaval

‘Cria da Ivete’ – Ivete Sangalo

Aprenda a dançar o hit ‘Cria da Ivete’ do TikTok para arrasar no carnaval

‘Lovezinho’ – Treyce

Aprenda a dançar o hit ‘Lovezinho’ do TikTok para arrasar no carnaval

‘Roça em mim’ – Zé Felipe, Ana castela e Luan Pereira

Aprenda a dançar o hit ‘Roça em mim’ do TikTok para arrasar no carnaval

‘Ai papai’ – Anitta feat Mc Danny e Hitmaker

Aprenda a dançar o hit ‘Ai papai’ do TikTok para arrasar no carnaval

* Sob a supervisão de Patrícia Teixeira

Vito Califano