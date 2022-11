tabella-di-conversione-ricette-americane

Le misure e le conversioni in cucina sono un punto di confusione per molte persone. Che siate cuochi alle prime armi o anche piuttosto esperti, a volte le misure sembrano non avere senso!

Ci sono i cucchiai e le tazze e poi ci sono le once fluide. E poi ci sono ricette che usano misure metriche per cucinare, ma voi capite solo le misure standard americane… È un bel po’. Le misure e gli equivalenti di cottura dovrebbero essere uno dei primi passi per imparare a cucinare, ma è facile andare avanti senza capire bene tutto.

Vi spiegherò tutto quello che c’è da sapere sulle misure di base in cucina, sulla conversione da metrico a imperiale/standard in cucina, sulla comprensione degli equivalenti di misura in cucina e vi darò una tabella di conversione da stampare gratuitamente per aiutarvi a capire tutto. Cucinare dovrebbe essere divertente e facile, non una sorta di test di matematica.

Quindi, se le conversioni e le misure in cucina vi causano regolarmente dolore, questo post è per voi! Sono qui per aiutarvi a seguire le ricette senza problemi e a sentirvi sicuri in cucina.