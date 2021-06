Tabulè estivo, la ricetta di Fabio Potenzano

La ricetta di Fabio Potenzano per E’ sempre mezzogiorno oggi 23 giugno 2021 è tabulè estivo, la ricetta del cous cous con calamari e gamberi ma anche con le verdure. Melanzane, zucchine, carote, pomodori fritti, mandorle tostate, lemongrass, sedano, fagiolini e ancora altri ingredienti per questo cous cous davvero ricco e gustoso. Per la sua ultima ricetta della prima stagione di E’ sempre mezzogiorno Fabio Potenzano ci ha deliziato con un’idea perfetta per tutta l’estate, un piatto unico, una ricetta siciliana da gustare subito. Ecco come si prepara questo tabulè estivo.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO DI FABIO POTENZANO – COUS COUS CON CALAMARI E GAMBERI

Ingredienti: 250 g di cous cous, 250 ml di brodo vegetale, 1 bustina di zafferano, olio evo, sale e pepe – 2 zucchine verdi, 1 melanzana viola, 8 pomodorini, 2 carote grandi, 2 coste di sedano, 1 cipolla rossa, mezzo bicchiere di aceto di vino rosso, menta, scorza e succo di 3 limoni, 150 g granella di mandorle tostate, 150 g fagiolini già lessati, 12 gamberi rossi medi, 2 calamari, 1 spicchio d’aglio, 1 stecca di lemongrass, olio

Preparazione: tagliamo sedano e carote a dadini molto piccoli, saliamo. Teniamo da parte e intanto friggiamo le zucchine e le melanzane tagliate a dadini. Scoliamo e saliamo. Uniamo carote, sedano, melanzane e zucchine, aggiungiamo la cipolla sbollentata, mescoliamo.

Sgraniamo il cous cous che abbiamo fatto rinvenire con il brodo, e uniamo le verdure, completiamo con succo e scorza di limone grattugiata, menta spezzettata.

Friggiamo i pomodorini in olio profondo e bollente, bastano due minuti di cottura, scoliamo su carta da cucina. In un’altra padella un filo di olio e lo spicchio di aglio, lemongrass e facciamo andare, uniamo dopo poco anche i gamberi puliti, si devono solo scottare e bastano pochi secondi.

In un’altra padella ancora un filo di olio e lemongrass, cuociamo i calamari già puliti e a pezzi ma anche incisi con il coltello su tutta la superficie.

Su una base di fagiolini serviamo il cous cous con pomodori fritti, granella di mandorle tostate, gamberi, calamari e foglie di menta fresca.